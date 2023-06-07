Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил Путину и предложил помощь в расследовании по Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июня провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. До этого сегодня турецкий президент созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, господин Эрдоган обсудил с господином Путиным обстановку вокруг Каховской ГЭС и предложил ему помощь в расследовании обстоятельств разрушения дамбы.

В разговоре с господином Зеленским президент Турции сказал, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения расследования обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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