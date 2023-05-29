С момента заявления об уходе «ПИК-комфорта» из Воронежа от него в другие местные управляющие компании перешло 65 домов

С марта по середину мая от входящих в ГК «ПИК-комфорт» воронежских управляющих компаний в другие УК перешло 65 многоквартирных домов. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Воронежской области.

По данным ведомства, в марте из управления ГК перешли 12 МКД в ООО «Трест», ООО «ПКС», ООО «Ава-кров», ООО УК «Эверест», ООО УК «Забота» и ИП Кириллова Т.В.

В апреле перешли 14 домов. Их собственники выбрали «Трест», «ПКС», «Заботу», а также ООО «Наша эра», ООО «УК "Ванда рус"», ООО УК «Сириус», ООО УК «Жилой квартал», ООО «УК Борей».

В мае число перешедших МКД составило уже 39. Теперь ими управляют «Трест», «ПКС», «Сириус», «Ава-кров», «Борей», «Ванда рус», ООО УК «Дон», ООО УК «Жилищный аргумент», ООО УК «Спартак», ООО УК «Наш город», ООО УК «Эверест», ООО «Дом-центр», ООО УК «Вега», ООО УК «Чижовский плацдарм», ООО «Фаворит», ООО «Алые паруса» и ООО «Новый город».

По 26 заявлениям ГЖИ отказала. Причинами стали поступление «новых» протоколов общих собраний собственников или установление факта нелигитимности собраний.

На рассмотрении у инспекции сейчас еще 63 заявления в отношении управляющий компаний «ПИК-комфорта».

В ведомстве уточнили, что ГЖИ не ведет раздельный учет сведений об УК, входящих в группы компаний, а также о параметрах МКД, в том числе их площади, этажности и собственников помещений.

Там также рассказали, что с марта УК «ПИК-комфорта» подали более 50 заявлений в арбитражный суд Воронежской области об оспаривании решений ГЖИ.

Кроме того, в 2023 году инспекция передала в полицию около 300 обращений с доводами о возможной подделке протоколов. Каких именно домов это касалось, там не уточнили.

О намерении «ПИК-комфорта» уйти из Воронежа в начале марта рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, облправительство «предварительно» согласовало продажу «более двух десятков» УК, в зону ответственности которых входят почти 2,5 тыс. МКД. ГК ситуацию публично не комментирует с момента заявления господина Гусева.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"ПИК-комфорт" сливает жилфонд».

Александр Прытков

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