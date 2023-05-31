Воронежские управляющие компании «ПИК-комфорта» выплатили ресурсоснабжающим организациям более 180 млн рублей долгов

Входящие в ГК «ПИК-комфорт» воронежские управляющие компании (УК) выплатили более 180 млн руб. долгов местным ресурсоснабжающим организациям (РСО) — «ТНС энерго Воронеж», местном филиалу «Квадры», «РВК-Воронеж» и «Воронежтеплосети». Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

Средства на это выделил головной офис «ПИК-комфорта» в Москве. Полностью задолженность будет погашена уже в июне, уверяют в компании. Полный размер долга там не уточнили.

В пресс-службе отметили, что большая часть долгов — «так называемая безнадежная дебиторская задолженность»: «То есть взыскать ее с должников-собственников квартир, чтобы вовремя рассчитаться с поставщиками, подрядчиками и иными службами, невозможно в силу объективных причин. Но оплату от УК все организации ждут в срок. В этой связи федеральная компания приняла решение инвестировать собственные средства, чтобы снизить напряжение в регионе, оздоровить местные УК и выполнить поручение губернатора Воронежской области».

Кроме того, были выплачены налоги и полностью погашена задолженность по штрафным санкциям госжилинспекции (ГЖИ). «Графики выплат заработных плат сотрудникам УК тоже выравниваются. В ближайшее время планируются очередные транши по всем указанным направлениям», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что работы по содержанию и текущему ремонту домов не останавливаются. «Мы продолжаем работать в регионе и выполнять все свои обязательства перед собственниками, партнерами, поставщиками и надзорными ведомствами», — заверили в ГК.

В Воронеже в «ПИК-комфорт» входят 24 компании — УК «Центрального района», УК «Левобережного района», УК «Советского района», УК «Ленинского района», РЭК «Центральный», УК «Мастер», УК «Железнодорожного района», УК «РАЙДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района», УК «Коминтерновского района», РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищное единство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт сити», РЭК «Жилищное содружество», УК «Городок», УК «РЭК № 22», УК «КБУ», УК «Сервискомфорт», УК «Сервис-эксперт», УК «Сфера-ЖКХ», УК «Качество плюс», УК «Жилуют», УК «Комсервис», УК «Развитие».

В начале марта о намерении ГК уйти с местного рынка рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, облправительство «предварительно» согласовало продажу «более двух десятков» УК, в зону ответственности которых входят почти 2,5 тыс. МКД. Обязательными условиями будущей сделки стали погашение долгов перед РСО и перед своими сотрудниками. После заявления об уходе из управления «ПИК-комфорта» уже ушли 65 домов, еще по 63 зданиям ГЖИ рассматривает заявления.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"ПИК-комфорт" сливает жилфонд».

Александр Прытков

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