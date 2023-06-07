Суд продлил арест учащимся спецшколы №124 Екатеринбурга, обвиняемым в сексуальном насилии

Чкаловский районный суд Екатеринбург продлил до 7 июля срок содержания под стражей двух учащихся спецшколы №124, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов. Напомним, подростки обвиняются в сексуальном насилии над несовершеннолетним (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в апреле. Потерпевшим выступает 13-летний мальчик, подвергавшийся насилию со стороны других воспитанников спецшколы. Об инциденте следователям сообщил другой учащийся спецшколы, который сбежал оттуда. По его словам, по решению «товарищеского суда» потерпевшего подвергли «оральному сексуальному насилию». Издевательства длились несколько месяцев.

Сейчас 13-летний подросток находится дома с матерью. Защита пытается через суд добиться, чтобы его не возвращали в спецучреждение. На период рассмотрения соответствующего иска полицию обязали воздержаться от принудительного возвращения мальчика.

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