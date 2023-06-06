Суд запретил возвращать в спецшколу Екатеринбурга мальчика, пострадавшего от насилия со стороны других учеников

Асбестовский городской суд запретил возвращать в спецшколу №124 Екатеринбурга 12-летнего мальчика, подвергавшегося там насилию со стороны других учащихся. Об этом «Ъ-Урал» сообщили адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова,

Ранее защитники подали иск о досрочном прекращении пребывания ребенка в спецучреждении. На период рассмотрения дела они просили возложить на полицию обязанности воздержаться от принудительного возвращения потерпевшего в спецшколу. Судья А.С. Филимонов данное заявление удовлетворил.

«В обоснование суд указал, что у ребенка выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и психиатром даны рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести уже к выраженному тревожному расстройству»,— отметили адвокаты.

Суд по делу о досрочном прекращении пребывания ребенка в школе пройдет 9 июня в Асбестовском городском суде.

Напомним, о случаях насилия над 12-летним мальчиком следствию стало известно в апреле. Было возбуждено уголовное о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), обвинение по которому предъявили двум учащимся спецшколы. Сейчас они находятся в СИЗО.

Изначально об инциденте следователям сообщил 13-летний учащийся, который сбежал из спецшколы. По его словам, он лично видел, как пострадавшего подростка подвергали сексуальному и физическому насилию другие учащиеся за то. Его якобы подвергли «товарищескому суду» за то, что он «слишком много врал» воспитателю.

В мае администрация спецшколы подавала иск о переводе потерпевшего в другое спецучреждение. Однако суд отказался удовлетворять иск, из-за чего ребенок по закону должен вернуться в спецшколу №124, против чего выступают его адвокаты.

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