Международная федерация гребного спорта разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, спортсмены из России смогут принять участие в соревнованиях по отбору участников Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира»,— отмечается в заявлении федерации. Аналогичное решение принято и в отношении белорусских спортсменов. При этом участникам соревнований из России и Белоруссии запрещено использовать на соревнованиях национальные флаги, гербы и иную символику, гимны страны при награждении российских и белорусских спортсменов не звучат.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают российскую специальную военную операцию. Однако рекомендация не касается Олимпийских игр 2024 года, по ним МОК обещал обнародовать решение позднее. При этом принимать участие в отборочных соревнованиях к парижской Олимпиаде россиянам разрешено, вопрос допуска отобравшихся на Игры спортсменов будет решаться позднее на уровне МОК.

Александр Кислов