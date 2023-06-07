Сенегальского оппозиционера оттесняют от президентских выборов

Сенегал охвачен политическим кризисом. Причиной стало вынесение приговора лидеру оппозиции Усману Сонко: он получил два года тюрьмы по статье о «растлении молодежи». 48-летний глава партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» и мэр города Зигиншор заработал репутацию непримиримого критика действующего президента Маки Саля. Сторонники Усмана Сонко, среди которых преобладает городская молодежь, убеждены: суд стал инструментом для устранения главного конкурента действующего главы государства менее чем за восемь месяцев до президентских выборов. 9 и 10 июня в стране, как ожидается, пройдут масштабные протесты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко

Фото: Cooper Inveen/File Photo, Reuters Лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко

Фото: Cooper Inveen/File Photo, Reuters

В последние годы Усман Сонко быстро набирал популярность. По итогам президентских выборов-2019 он занял третье место, получив 15,67% голосов. В январе 2022-го на муниципальных выборах его коалиция победила во всех крупных городах страны, а в июле лишила правящую коалицию абсолютного большинства кресел в парламенте. В январе политика избрали мэром родного Зигиншора, города на юге страны. Усман Сонко расценил этот успех как первый шаг на пути к высшему государственному посту.

Между тем по мере роста популярности политика все более радикальной становилась его риторика. Усман Сонко не гнушается популистских заявлений, провокаций и агрессивных выпадов в адрес оппонентов.

Серьезные неприятности у политика начались после того, как 3 февраля 2021 года жалобу в полицию на него подала 20-летняя работница массажного салона Sweet Beaute Аджи Сарр. Обвинения касались пяти эпизодов изнасилования и угрозы убийством.

Хотя следствие только начиналось, уже 26 февраля того же года парламент лишил Усмана Сонко депутатского иммунитета, а 3 марта он был задержан за нарушение общественного порядка. После этого по Сенегалу прокатилась волна протестов, в которых погибло по меньшей мере 12 человек.

Новый виток противостояния начался в июне 2022 года — перед выборами в парламент — и тоже не обошелся без человеческих жертв.

Вскоре к иску Аджи Сарр добавился еще один — за публичные оскорбления и клевету в суд на политика подал министр по делам туризма Мам Мбай Ньянга. В конце прошлого года Усман Сонко публично обвинил высокопоставленного чиновника в хищении крупной суммы денег из бюджета. 8 мая 2023 года апелляционный суд Дакара удовлетворил иск министра и приговорил господина Сонко к шести месяцам условного срока с отсрочкой исполнения приговора, а также к крупному штрафу.

А 1 июня уголовный суд Дакара снял с оппозиционера обвинения в изнасиловании и угрозе убийством, однако признал его виновным в «растлении молодежи» и приговорил к двум годам тюрьмы. Не признающий вину политик на вынесение приговора не явился и сразу же призвал своих сторонников к протестам, которые бушевали два дня и унесли жизни по меньшей мере 16 человек.

Представители юстиции уверяют, что Усман Сонко может быть задержан и отправлен в тюрьму «в любое время». Но с момента вынесения приговора политик все еще находится в своем доме в Дакаре под усиленной охраной полиции. По всей видимости власти затягивают исполнение приговора, опасаясь эскалации насилия.

Сторонники Усмана Сонко, среди которых преобладает городская молодежь, небезосновательно усматривают в его деле политическую подоплеку. Они обращают внимание на то, что в дело пошла давно забытая статья уголовного кодекса о «растлении молодежи». Главное отличие от более известной статьи о «растлении малолетних» состоит в предельном возрасте жертвы (в первом случае — это 21 год). Вместе с тем ключевые в этом случае понятия «разврат» и «покушение на общественную мораль» в уголовном законодательстве не определены. Поэтому с толкованием статьи накануне вынесения приговора пришлось специально выступить близкому президенту юристу Папу Сену. Что, впрочем, оппозиционную общественность не убедило. Ведь с февраля 2021 года и до самого окончания предварительных слушаний 23 мая об этой статье не вспоминали вовсе.

Как бы то ни было, согласно закону, Усман Сонко теперь с большой вероятностью не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые запланированы на февраль 2024 года. Сам президент Маки Саль, впрочем, еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на третий срок. Он сохраняет на этот счет многозначительное молчание.

В 2016 году по итогам референдума в конституцию Сенегала были внесены поправки, ограничившие полномочия главы государства двумя сроками, а также сократившие мандат с семи до пяти лет.

Сторонники президента Саля считают, что глава государства, уже находившийся в должности на момент внесения поправок, может баллотироваться снова. Но оппоненты считают это попранием закона и попыткой узурпации власти.

Подобные действия обернулись поражением в 2012 году Абдулая Вада, предшественника нынешнего президента. Против политика тогда выступили тысячи сенегальцев, вышедших на протесты. Именно эти настроения использовал Маки Саль для мобилизации электората. А теперь уже Усман Сонко благодаря умелой агитации смог убедить многих избирателей, что голос за него — это голос против третьего срока президента Саля. Оппозиция объявила, что 9 и 10 июня в разных городах страны пройдут протесты против участия Маки Саля в февральских выборах.

За действиями сенегальского президента и оппозиции пристально следит международное сообщество. Из-за постоянного роста потребительских цен, падения уровня жизни и высокой безработицы среди молодежи любое обострение рискует обернуться социальным взрывом с непредсказуемыми последствиями. Поэтому религиозные лидеры, общественные деятели и иностранные политики всячески подталкивают власть и оппозицию к диалогу.

Алексей Целунов