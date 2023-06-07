Instagram собирается выпустить собственного чат-бота с ИИ

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разрабатывает чат-бота с искусственным интеллектом, который будет давать советы и отвечать на вопросы пользователей. Об этом сообщает один из инженеров, получивших доступ к чат-боту.

Можно будет выбрать из 30 настроек характеров, также чат-бот сможет помочь в написании подписей к фотографиям и общении с пользователями в чатах. Неизвестно, когда функция станет доступна всем пользователям. В феврале 2023 года глава Meta Марк Цукерберг заявлял, что в компании разрабатывают ИИ-алгоритмы для своих сервисов.

Ранее Bloomberg сообщило, что Instagram в июне планирует запустить текстовое приложение в стиле Twitter. В новом сервисе могут появиться лента, а текст в сообщениях будет ограничен 500 символами. Также пользователи смогут делиться ссылками, фотографиями и видео.

Евгений Федуненко