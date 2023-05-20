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Коммерсантъ FM
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Instagram заводит микроблог

Сможет ли новое приложение сервиса конкурировать с Twitter

У Twitter может появиться прямой конкурент. Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в июне планирует запустить текстовое приложение. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это будет отдельный проект, напоминающий микроблог. Он, как предполагается, будет связан с другими соцсетями компании. В новом сервисе, по данным информагентства, появится лента, а текст в сообщениях будет ограничен 500 символами. Также пользователи смогут делиться ссылками, фотографиями и видео.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сможет ли новое приложение переманить часть аудитории Twitter? Сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова полагает, что добиться этого будет непросто: «Мировая тенденция заключается в том, что социальные сети испытывают огромный пользовательский голод. Что я имею в виду? Самая большая проблема Instagram в том, что он не может привлекать много новой аудитории. Такая же история и у Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Instagram может запустить аналог Twitter в июне

Их аудитория умирает, новые люди туда не приходят. Плюс надо понимать, что у Meta и Instagram за последнее время было много скандалов. В то, что это реализуется, верится с трудом, тем более в то, что пользователям соцсети станет интересно писать текстовые сообщения, потому что она все-таки про визуальное.

Если мы говорим о совсем новом поколении, то оно больше про формат коротких видео. На этой волне создалось огромное количество социальных сетей, которые, например, активно используются в Азии, где либо ведут трансляции, либо выкладывают короткие видеоролики.

Если вы посмотрите на последние нововведения, которые были у Instagram, они ничем хорошим не закончились, в том числе истории с видеоконтентом и трансляциями.

Все, что они интегрируют, уже давно придумано на рынке. Удаление сообщений первым сделал Telegram, исчезающие сообщения в сторис — Snapchat. Думаю, это будет очередная инициатива, о результате которой нам даже не расскажут».

В середине апреля владелец Twitter Илон Маск объявил о том, что соцсеть запускает для пользователей функцию монетизации. Они смогут зарабатывать за счет своего контента и платить отчисления компании. Кроме того, Маск перезапустил платную подписку, которая стоит $11 в месяц для iOS и $8 долларов для веб-версии. Также микроблог ввел особые галочки золотого цвета для компаний и серые для правительственных аккаунтов — они стоят $1 тыс. в месяц.

На каких условиях пользователи Twitter смогут получать деньги

Чем сможет ответить будущее текстовое приложение Instagram? Сооснователь Vinci Agency Мария Лапук считает, что вариантов несколько: «Если у Twitter есть Маск, то у нового Twitter пока нет никого, поэтому я не думаю, что в новую соцсеть возможен большой переток оттуда.

Если они хантят авторов, которые делают контент в текстовом формате, конечно, перейдет часть аудитории. У Instagram все-таки другое потребление информации. Вообще, очень мало примеров соцсетей, которые так сильно меняют профиль своего потребления. Переток из одного сервиса в другой — всегда сложный процесс. Я не очень верю, что пользователи Instagram или Facebook перейдут на площадку с медиапотреблением Twitter.

Вопрос в том, насколько много усилий и денег приложит условный Instagram для того, чтобы привлечь туда рекламодателей и контент-мейкеров. В целом это реально, например, Substack смог привлечь авторов. Что касается возможных заработков аналога Twitter, у социальных сетей всегда несколько источников дохода. Это либо реклама, либо какие-то внутренние сервисы, когда покупаются и продаются продукты или игры».

Twitter увеличил лимит символов в сообщении до 10 тыс. в платной подписке

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Слитые скриншоты текстового приложения Instagram уже появились в интернете. В комментариях пользователи отмечают, что некоторые элементы дизайна соцсети такие же, как у Twitter. По данным СМИ, для раскрутки приложения проект пытается привлечь популярных актеров, спортсменов и комиков. Они получат ранний доступ к соцсети.

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Анна Маргулис

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