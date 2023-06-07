Приговор ярославскому депутату за организацию нарколаборатории вступил в силу

Приговор за организацию нарколаборатории бывшему депутату Заволжского сельского поселения Александру Бортникову и двум его подельникам Артему Лебедеву и Егору Тарасову вступил в законную силу. Решение 6 июня вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников с подельниками

Фото: Алла Чижова Александр Бортников с подельниками

Фото: Алла Чижова

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в январе 2023 года Ярославский областной суд признал Бортникова, Лебедева и Тарасова виновными в организации нарколаборатории в Гаврилов-Ямском районе. Как отметил суд при оглашении приговора, почти 18 кг произведенных ими наркотиков могли прибрести порядка 20 тыс. человек. Александр Бортников получил 15 лет и 3 мес. лишения свободы, Артем Лебедев получил 15 лет, Егор Тарасов был приговорен к 10 годам и 3 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробнее в материале «Хороших ребят» лишили свободы на 15 лет».

Приговор обжаловали и прокуратура, и сторона защиты. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассматривал жалобы сторон с 6 марта. Было проведено 4 заседания. В итоге 6 июня суд принял решение оставить судебный акт Ярославского областного суда без изменения. Приговор по громкому уголовному делу вступил в законную силу.

Андрей Иванов