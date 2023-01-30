Бывший ярославский депутат обжаловал приговор по делу о наркотиках

В Ярославский областной суд поступили жалобы по делу об организации нарколаборатории, включая апелляцию защиты бывшего депутата Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Александр Бортников, Артем Лебедев и Егор Тарасов были признаны виновными в организации производства наркотиков в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Бортников и Лебедев получили по 15 лет и 3 месяца, Тарасов — 10 лет и 3 месяца.

Прокуратура намерена оспорить приговор Тарасову и требует ужесточить ему наказание до срока, назначенного другим подсудимым. Содержание апелляционных жалоб Бортникова и Лебедева пока не разглашается. В ближайшее время они должны быть направлены для рассмотрения в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москву.

Алла Чижова