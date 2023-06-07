Медведев призвал не недооценивать контрнаступление украинской армии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что россиянам не следует недооценивать начавшееся контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, на наступательные действия ВСУ необходимо дать «достойный ответ».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ»,— написал политик в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев заявил, что для России украинское контрнаступление не стало неожиданностью, а вооруженные силы РФ обладают по отношению к ВСУ преимуществом «в авиации, в высокоточном оружии, в бронетанковых силах». Он полагает, что после отражения контрнаступления украинской армии российским военным необходимо самим начать наступательные действия, чтобы «низложить киевский режим».

Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении с утра 4 июня. По информации российского военного ведомства, наступательные действия ВСУ завершились неудачей, а украинские военные были «отброшены». Минобороны Украины также сообщило о «наступательных действиях», но на другом направлении — бахмутском. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что наступление еще не началось.

6 июня министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что «в течение последних трех суток киевский режим осуществил обещанное наступление на разных участках фронта. Попытка ВСУ 4 июня продвинуться силами двух бригад на пяти направлениях не увенчались успехом. 5 июня противник предпринял новые попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен и понес значительные потери».

Как сообщает американское издание The New York Times, Украина не уведомляла США о том, когда начнет крупномасштабное контрнаступление, но определила временные рамки. Как утверждает газета, последняя наступательная активность Киева укладывается в них.

Что происходит на 469-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов