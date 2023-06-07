Самарские власти отрицают наличие регионального знака качества у напитка «Мистер Сидр»

Минпромторг Самарской области не подтвердил наличие регионального знака качества у напитка «Мистер Сидр», которым отравилось несколько десятков человек по всей России. Ведомство утверждает, что производитель сидра — компания «Анди» — за выдачей таких знаков не обращалась.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Хинштейн накануне сообщил в Telegram, что в 2021 году самарский минпромторг удостоил производителей «Mистера сидра» званий «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». По словам депутата, это звание использовалось для всей продукции, включая сидр. Он задался вопросом, «осознает ли руководство самарского минпромторга свою ответственность за случившееся», а также «как вообще можно раздавать звания, популяризируя и продвигая товар без его проверки и сертификации».

Региональное министерство выступило с опровержением этой информации. «ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось (ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт). Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации сроком на два года. Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Минздрава, по всей России было выявлено 90 случаев отравления сидром, погибли 29 человек. СКР возбудил уголовное дело, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован на два месяца. Ассоциация производителей пива, солода и напитков предложила Минфину ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива.

Подробности — в материале «Ъ» «Пиво самоосветляется».

Лаура Кеффер