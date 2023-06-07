Глава католических епископов РФ: Кремль одобрил визит посланника папы римского в Москву

Посланник папы римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил от Кремля согласие на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци. Он не назвал сроки предполагаемого визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В интервью газете Corriere della Sera господин Пецци сказал, что в последнее время читал «очень негативные заявления» как со стороны Кремля, так и со стороны Украины о возможном посредничестве папы римского. «И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского поехал на Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда,— это знак, который сам по себе нельзя недооценивать»,— уверен он.

Вчера, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили мирный план, предложенный украинской стороной. Ожидается, что после этого визита господин Дзуппи должен вернуться в Ватикан для консультации с папой римским, а затем отправиться в Москву. Маттео Дзуппи был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике (1977–1992). Переговоры велись на протяжении 27 месяцев и завершились подписанием мирных соглашений.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер