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Коммерсантъ FM
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Южная Корея выразила протест России и КНР из-за совместного воздушного патрулирования

Министерство обороны Южной Кореи выразило протест посольствам России и Китая из-за совместного пролета авиации двух стран в опознавательной зоне ПВО без предупреждения. Сеул призвал не допускать повторения подобных инцидентов в будущем.

Курирующий в Минобороны международную политику Ли Сын Бом заявил, что такие инциденты могут быть «фактором, создающим напряженность в регионе». «Министерство выразило обеим странам сожаление в связи с тем, что китайские и российские военные самолеты без предварительного уведомления вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Кореи и пролетели в важных районах, близких к нашему воздушному пространству»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Вчера, 6 июня, вооруженные силы России и Китая провели шестое по счету совместное воздушное патрулирование. Оно прошло в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. О патрулировании уведомило китайское Минобороны, не приведя подробности. В ответ Южная Корея поднимала свою авиацию.

Лаура Кеффер

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