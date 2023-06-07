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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поставил на контроль расследование разрушения Каховской АЭС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

После обрушения дамбы ГЭС СКР возбудил дело, предусмотренное п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий). Ведомство утверждает, что ЧП произошло «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

В результате разрушения ГЭС, Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее — в материале «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов

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