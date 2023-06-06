Дуда: целью председательства Польши в ЕС станет вступление в союз Украины и Молдавии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одной из главных целей председательства его страны в Евросоюзе в 2025 году станет вступление в него Украины и Молдавии, а также балканских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra/File Photo, Reuters Фото: Peter Cziborra/File Photo, Reuters

По словам господина Дуды, у Польши будет три главные цели: укрепление отношений ЕС и США, вступление новых членов в ЕС и укрепление энергетической безопасности ЕС.

«Вторая цель — дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в будущем также и других государств, которые стремятся вступить в ЕС»,— сказал Анджей Дуда (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Тогда же он заявил, что рассчитывает на членство в союзе через два года. В мае председатель Евросовета Шарль Мишель заверил господина Зеленского в том, что инициирует обсуждение перспективы вступления Украины в ЕС в конце 2023 года. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украину примут в ЕС после окончания российско-украинского конфликта.

4 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз. В конце июня страна получила кандидата. Молдавские власти планируют сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. Президент страны Майя Санду ожидает, что к 2030 году страна вместе с Приднестровьем присоединится к ЕС.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко