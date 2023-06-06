Власти Украины ожидают потери урожая из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

Разрушение дамбы Каховской ГЭС лишит орошения 400 тыс. сельскохозяйственных угодий на правом берегу Днепра. Если систему не восстановят за две недели, Украина может потерять половину урожая, выращиваемого на этих территориях, предупредил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Потери будут очень большими, ведь это было неожиданно. Это лишит более 400 тыс. гектаров угодий орошения. Если систему не восстановят в ближайшие две недели, то мы можем потерять около половины урожая, который выращивается на этой площади»,— сообщил господин Козаченко, его слова приводят украинские «Вести».

Как объяснил глава комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду, больше всего пострадают сельскохозяйственные предприятия Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, расположенные вокруг Каховского водохранилища. Эти регионы чаще страдают от засухи, и обмеление водохранилища угрожает их урожаю.

Ожидается, что больше всего пострадают фермеры, поскольку затраты на выращивание станут больше, чем выручка от продажи культур. Из-за этого цены на зерновые и овощные культуры на Украине вырастут.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. Были затоплены города Новая Каховка, Алешки, частично Херсон. В Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. Вода может затопить от 35 до 70 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Россия и Украина обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. «Укргидроэнерго» прогнозирует пик разлива воды из Каховского водохранилища до завтрашнего утра.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина