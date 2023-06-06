Зеленский заявил, что прорыв Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв Каховской ГЭС не повлияет на планы контрнаступления ВСУ. Он также снова обвинил Россию в подрыве плотины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории»,— написал господин Зеленский в своем Telegram по итогам совещания ставки главнокомандующего.

Владимир Зеленский добавил, что он вместе с командованием ВСУ детально разобрал ситуацию на фронте и готовность украинских ВСУ вести военные действия. По его словам, «готовность — максимальная».

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Вода затопила Новую Каховку, Алешки, частично Херсон. Власти эвакуируют местных жителей. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Сегодня командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на ход контрнаступления. По его словам, военное командование предусматривало «возможные действия российской армии по подрыву станции».

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко