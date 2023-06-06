Херсонские власти сообщили о пожарах в лесах рядом с подтопленными Алешками

Глава правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в лесах рядом с подтопленными Алешками начались крупные пожары. По его словам, они происходят из-за артобстрелов со стороны Украины. Он отметил, что в регионе самая сложная ситуация именно в Алешках.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны — крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов»,— написал господин Алексеенко в Telegram.

Он также сообщил, что эвакуация из города возможна только на спецтехнике. Сейчас в город направляют грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КамАЗы», а также спасательные плавсредства МЧС. В городе наблюдаются проблемы со связью.

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Вода затопила Новую Каховку, Алешки, частично Херсон. Власти эвакуируют местных жителей. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».