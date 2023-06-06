Украина планирует обратиться в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в отношении России из-за разрушения Каховской ГЭС. Ранее Украина по этой же причине пообещала созвать заседание Совбеза ООН.

«Мы будем обращаться к представителям Международного уголовного суда»,— сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Он назвал происшедшее экоцидом. Ранее Генпрокуратура Украины по факту обрушения ГЭС поручила возбудить дело по статье об экоциде и нарушении законов войны.

По словам Владимира Зеленского, последствия обрушения ГЭС будут понятны через неделю, когда уйдет вода из водохранилища. Однако он отметил, что уже сейчас понятно: будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов, ожидаются «большие проблемы» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Вода затопила Новую Каховку, Алешки, частично Херсон. В результате в Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Генпрокуратура России поручила возбудить дело о теракте. По одной из версий, плотина могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина устроила теракт на Каховской ГЭС, не добившись успеха в наступлении. Официальные лица Украины говорили, что подрыв ГЭС не изменит планы по украинскому наступлению.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина