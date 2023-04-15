Байден поручил выяснить, почему обвиняемый в утечках получил доступ к документам

Администрация президента США Джо Байдена по его поручению выяснит, почему 21-летний обвиняемый в утечках секретных документов Джек Тейшейр получил к ним доступ. Господин Тейшейр

«Я поручил... убедиться, что они, во-первых, докопаются до сути того, почему он вообще получил доступ, а во-вторых, сосредоточатся на масштабах произошедшего»,— сказал господин Байден журналистам. Его слова приводит корреспондент NBC News Келли О'Доннелл из пресс-пула Белого дома в Twitter.

Американские СМИ обнаружили утечку на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и множества других тем. Подозреваемый в утечках 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения военно-воздушных сил Нацгвардии Джек Тейшер был задержан 13 апреля. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам Закона о шпионаже. Из-за объема слитых данных и их чувствительности он может получить пожизненный срок.

Подробнее об обвиняемом — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Леонид Уварчев