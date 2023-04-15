Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден поручил выяснить, почему обвиняемый в утечках получил доступ к документам

Администрация президента США Джо Байдена по его поручению выяснит, почему 21-летний обвиняемый в утечках секретных документов Джек Тейшейр получил к ним доступ. Господин Тейшейр

«Я поручил... убедиться, что они, во-первых, докопаются до сути того, почему он вообще получил доступ, а во-вторых, сосредоточатся на масштабах произошедшего»,— сказал господин Байден журналистам. Его слова приводит корреспондент NBC News Келли О'Доннелл из пресс-пула Белого дома в Twitter.

Американские СМИ обнаружили утечку на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и множества других тем. Подозреваемый в утечках 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения военно-воздушных сил Нацгвардии Джек Тейшер был задержан 13 апреля. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам Закона о шпионаже. Из-за объема слитых данных и их чувствительности он может получить пожизненный срок.

Подробнее об обвиняемом — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...