В Анапе на месте раскопок предложили создать музей под открытым небом

Совет по культуре Анапы предложил создать на месте новых раскопок, которые проходят на территории санатория «Мотылек», музей под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Участники Совета по культуре единогласно выразили мнение, что новую анапскую достопримечательность надо сохранить и сделать всеобщим достоянием. Начальник анапской экспедиции института археологии РАН Сергей Ильяшенко подчеркнул, что на этом месте каждый день находят интересные предметы. При этом они очень хорошо сохранились.

«Готов всецело поддержать предложение Совета по культуре и ходатайствовать на всех уровнях о том, чтобы музеефицировать раскоп и сделать его еще одной исторической достопримечательностью Анапы и образовательной площадкой для жителей и туристов»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

Погребения обнаружили при строительстве магистрального газопровода Анапа — Тамань. Их относят к VII–VI векам до нашей эры и связывают с племенами синдов. Археологи нашли погребения догоргиппийского периода, улицу виноделов времен Горгиппии, свидетельства русско-турецких войн, а также статуэтки, амфоры и другую посуду.

Руководитель Краснодарского краевого отделения Российского географического общества Иван Чайка отмечал, что «Улица виноделов» может стать новой достопримечательностью, где активно будут развивать винный туризм. Кроме того, по его мнению, объект может быть использован для развития проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Татьяна Ручкина

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