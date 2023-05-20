Археологи обнаружили в Анапе «улицу виноделов», которая старше Горгиппии

Археологи обнаружили в Анапе часть исторического поселения, которое оказалось старше античного города Горгиппия, на месте которого сейчас располагается курорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Обнаруженный некрополь учеными относится примерно к V веку до нашей эры и у древних авторов упоминается как Синд, Синдика или Синдская гавань.

«Нам удалось найти часть поселения гораздо старше греческой Горгиппии. Если она существовала во второй половине IV века до н.э. — III веке н.э., то эти могильники можно датировать концом VI — началом V века до н. э.»,— рассказал научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН, начальник Анапской археологической экспедиции Сергей Ильяшенко.

По его словам, возраст находки можно определить достаточно точно, так как в погребениях найдена отлично сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до нашей эры.

Кроме того, археологи обнаружили еще один исторический пласт, который совпадает со временем существования Горгиппии. Здесь найдены четыре винодельни: судя по размерам емкостей, здесь могло быть торговое производство, считают ученые.

Александр Орлов

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