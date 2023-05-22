Найденная археологами «улица виноделов» в Анапе может стать новым объектом туризма

«Улица виноделов», которую обнаружили в Анапе археологи, может стать новой достопримечательностью, где активно будут развивать винный туризм. Как считает руководитель Краснодарского краевого отделения Российского географического общества Иван Чайка, объект также может послужить развитию проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это целый исторический пласт, открывающий новую информацию из истории Анапы. Такое большое количество виноделен, сосредоточенных в одном месте, уникально. Не знаю подобного комплекса ни в одном российском регионе, обладающем античным наследием. Для Анапы было бы важно сохранить это место и музеефицировать»,— сказал Иван Чайка.

На «улице виноделов» археологи нашли расположенные рядом сразу четыре или пять виноделен. Кроме того, там обнаружили давильные площадки, резервуары и ямы для хранения пифосов. Научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН, начальник Анапской археологической экспедиции Сергей Ильяшенко отмечает, что все объекты хорошо сохранились. За счет этого появилась возможность восстановить исторический облик античного города Горгиппия, на месте которого сейчас расположена Анапа.

При этом обнаруженный некрополь ученые относят примерно к V веку до нашей эры. Об этом говорит хорошо сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую почти перестали создавать после 480 года до нашей эры. Как считают ученые, на месте, где обнаружили винодельни, могло быть торговое производство.

Татьяна Ручкина

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