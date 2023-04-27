В Анапе при строительстве газопровода нашли погребения древних синдов

В рамках строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань проводят раскопки древнего захоронения раннего железного века. Ученые считают, что памятник относится к VII-VI векам до нашей эры, и связывают его с племенами синдов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Исследуемый памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией», – отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Археологи уже изучили 24 погребения, находящихся в обложенных камнями грунтовых ямах. При раскопках специалисты нашли керамическую посуду, железные серпы, глиняные пряслица, бронзовые браслеты и серьги, фрагменты украшений одежды, а также кинжал, ножи, топор и железные наконечники копий. Все найденные предметы передадут в музей.

Татьяна Ручкина

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