Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Они обсуждали социально-экономическое развитие региона, сообщил Кремль. Господин Путин поддержал выдвижение губернатора на новый срок.

Господин Носов на встрече заявил, что объем инвестиций в регион увеличился на 36% и, в частности, выросли вложения в рыбную отрасль, сельское хозяйство, туризм и энергетику. В этом году в Магаданской области планируется запустить две золотоизвлекающие фабрики на 10 тонн., что увеличит объемы добычи в регионе почти на 20%, благодаря чему область «поборется за первое место в общей добыче золота», добавил губернатор.

Владимир Путин сказал, что в Магаданской области уровень заработных плат «повыше, чем в среднем по стране», однако в регионе очень много проблем с системой ЖКХ. Сергей Носов на это ответил, что «власти наметили большую модернизацию», и, в частности, уже меняют систему теплоснабжения. Также, с его слов, планируется строительство сетей, обновление ЖКХ и строительство нового жилья, в том числе арендного.

Президент России поддержал планы губернатора баллотироваться на новый срок в сентябре, но посоветовал ему «напрямую работать с людьми», чтобы получить их поддержку. «Я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, всё-таки выборы есть выборы, и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы»,— сказал господин Путин.

Почти все действующие региональные руководители, чьи полномочия истекают в сентябре, уже заручились поддержкой Владимира Путина для выдвижения на следующий срок. Обычно это происходит во время личной встречи: губернаторы отчитываются об успехах и просят одобрить их планы, а президент обращает внимание на проблемные места и напутствует на выборы. По подсчетам «Ъ», аудиенцию у главы государства пока не получили только главы Якутии и Орловской области, а также возглавляющий Хакасию коммунист Валентин Коновалов.

Подробности — в материале «Ъ» «Тему встречи изменить нельзя».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...