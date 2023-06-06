Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Они обсуждали социально-экономическое развитие региона, сообщил Кремль. Господин Путин поддержал выдвижение губернатора на новый срок.

Господин Носов на встрече заявил, что объем инвестиций в регион увеличился на 36% и, в частности, выросли вложения в рыбную отрасль, сельское хозяйство, туризм и энергетику. В этом году в Магаданской области планируется запустить две золотоизвлекающие фабрики на 10 тонн., что увеличит объемы добычи в регионе почти на 20%, благодаря чему область «поборется за первое место в общей добыче золота», добавил губернатор.

Владимир Путин сказал, что в Магаданской области уровень заработных плат «повыше, чем в среднем по стране», однако в регионе очень много проблем с системой ЖКХ. Сергей Носов на это ответил, что «власти наметили большую модернизацию», и, в частности, уже меняют систему теплоснабжения. Также, с его слов, планируется строительство сетей, обновление ЖКХ и строительство нового жилья, в том числе арендного.

Президент России поддержал планы губернатора баллотироваться на новый срок в сентябре, но посоветовал ему «напрямую работать с людьми», чтобы получить их поддержку. «Я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, всё-таки выборы есть выборы, и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы»,— сказал господин Путин.

Почти все действующие региональные руководители, чьи полномочия истекают в сентябре, уже заручились поддержкой Владимира Путина для выдвижения на следующий срок. Обычно это происходит во время личной встречи: губернаторы отчитываются об успехах и просят одобрить их планы, а президент обращает внимание на проблемные места и напутствует на выборы. По подсчетам «Ъ», аудиенцию у главы государства пока не получили только главы Якутии и Орловской области, а также возглавляющий Хакасию коммунист Валентин Коновалов.

Подробности — в материале «Ъ» «Тему встречи изменить нельзя».