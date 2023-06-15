Павел Черепков, директор департамента по эксплуатации розничной сети «Магнит»:

Мы уже работаем с нейросетью VIJU в магазинах «Дикси» и сейчас планируем пилотировать это решение в торговых точках «Магнита» для предупреждения возможных поломок оборудования. Это позволит обслуживающей организации, не дожидаясь выхода оборудования из строя, своевременно провести планово-предупредительный ремонт и скорректировать графики техобслуживания. Внедрение системы VIJU может максимально сократить число случаев простоя торгового оборудования, а значит, поддерживать на высоком уровне качество продукции в магазинах, повышать продажи и покупательскую лояльность. Запуск умной технологии также позволит исключить человеческий фактор при контроле за работой техники, поскольку она эксплуатируется персоналом магазина, который не имеет должной квалификации.

У «Магнита» есть собственная автоматизированная система дистанционного управления торговым оборудованием, за счет которой подразделения эксплуатации оперативно получают задания на ремонты и техобслуживание, узнают детали операций и отчитываются о выполнении задач. Мы протестируем VIJU на основе искусственного интеллекта, чтобы сравнить работу двух систем, проверить функционал решения «в полях» и выявить эффект от использования.

По нашим оценкам, основанным на использовании системы в «Дикси», запуск диспетчеризации на торговых и складских объектах помогает снижать издержки на коммунальные платежи. Так, автоматизация управления работой энергосистем позволяет отключать освещение торгового зала и подсобных помещений, рекламных вывесок в соответствии с графиком работы магазинов, управлять работой тепловых завес входной группы и зоны разгрузки, климатических систем. С помощью решения также автоматически контролируются возможные утечки при авариях на стороне потребителей воды и системы водоснабжения и автоматизируется процесс контроля за перерасходом воды, отклонение от графика потребления. Кроме того, с помощью инструмента автоматически выявляются отклонения в работе холодильного оборудования, формируются заявки для обслуживающего персонала, что позволяет оперативно устранять неисправности и не допускать простоя техники.