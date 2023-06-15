Искусственный и машинный интеллект

Искусственный интеллект — это машинная система, способная обучаться и использовать объективные знания и опыт, решать творческие задачи наподобие человеческого мозга и изобретательские задачи без перебора вариантов, выстраивать стратегии и применять абстрактные концепции.

Машинный интеллект — область компьютерных технологий. Распознавание и создание образов, автоматические переводчики и языковые модели относятся к технологиям машинного обучения, использующим методологию искусственного интеллекта и отбор накопленных результатов при решении сходных задач.

Современный машинный интеллект, даже на основе нейросетей, пока не может главного — решать творческие задачи наподобие человеческого мозга и изобретательские задачи без перебора вариантов. Перебор вариантов на основе определенных алгоритмов — это пока не искусственный интеллект.