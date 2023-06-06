Участок «коричневой» ветки метро в Петербурге спроектирует московский «Метрогипротранс»

Компания АО «Метрострой Северной столицы» (преемник обанкротившегося ОАО «Метрострой») выбрала подрядчика для выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства Красносельско-Калининской линии петербургского метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2». Этот участок за 1,575 млрд рублей спроектирует московская компания «Метрогипротранс», сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще одним участником конкурса стала другая столичная компания — ООО «Бустрен РМ». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,825 млрд руб.

«Ъ-СПб» писал, что согласно техзаданию, подрядчику необходимо в срок до 23 августа 2024 года сдать проектную документацию, а полностью готовую — до 24 августа 2026 года.

Напомним, что в состав проектируемого участка входят шесть новых станций: «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Обводный канал-2». Протяженность участка должна составить 14,52 км.

В конце мая стало известно, что строительная готовность будущей Красносельско-Калининской («коричневой») ветки петербургского метрополитена составила почти 50%. Первые станции линии по плану должны открыться для пассажиров в 2024 году.

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