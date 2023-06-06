Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил о 350 тыс. погибших украинских военных

Украина потеряла в ходе военных действий 350 тыс. человек, утверждает кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Он обвинил власти США и Украины в том, что они скрывают число жертв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello, Reuters Фото: Marco Bello, Reuters

«Последние данные показывают, что на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят. И нам также врут о целях войны. Нас уверяют, что это просто ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но на деле неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире»,— заявил господин Кеннеди-младший в эфире Fox News.

Официально власти Украины не раскрывают число погибших военных. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля по ноябрь 2022 года ВСУ потеряли убитыми около 13 тыс. военных. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек, но позднее в ЕК уточнили, что она говорила об общем числе погибших и раненых.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер