Суд вернул в спецшколу Екатеринбурга мальчика, пострадавшего от насилия со стороны других учеников

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался освобождать из спецшколы №124 для подростков с общественно-опасным поведением 12-летнего мальчика, подвергавшегося там насилию со стороны других учащихся. Об этом «Ъ-Урал» рассказала адвокат Олеся Бортникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита мальчика настаивала на освобождении ребенка из учреждения, «где на ним издевались и где он фактически является изгоем». Однако суд отказался рассматривать этот вопрос.

Напомним, администрация спецшколы ранее подавала иск о переводе мальчика в Рефтинское спецучреждение. Суд его также не удовлетворил.

«Мы убеждены, что единственно правильным решением по судьбе ребенка является досрочно прекращение пребывание ребенка в СУВУ и будем этого добиваться. Очень надеемся на поддержку Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области и Общественной палаты Свердловской области, также мной подано обращение к Уполномоченному по правам ребенка России»,— отметила госпожа Бортникова.

Напомним, о случаях насилия над 12-летним мальчиком следствию стало известно в апреле. Было возбуждено уголовное о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), обвинение по которому предъявили двум учащимся спецшколы. Сейчас они находятся в СИЗО.

Изначально об инциденте следователям сообщил 13-летний учащийся, который сбежал из спецшколы. По его словам, он лично видел, как пострадавшего подростка подвергали сексуальному и физическому насилию другие учащиеся за то. Его якобы подвергли «товарищескому суду» за то, что он «слишком много врал» воспитателю.

Позже было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении отстраненного директора екатеринбургской спецшколы №124 Натальи Поддубной.

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