Сызранский НПЗ в День экологии подвел итоги природоохранных программ

Повышение экологичности производственной деятельности и защита окружающей среды — неизменные приоритеты в работе Сызранского НПЗ. Реализация инициатив по сохранению природы для будущих поколений как важнейшее направление развития бизнеса предусматривает и стратегия «Роснефть-2030».

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Разумное потребление

Сызранский НПЗ (входит в НК «Роснефть») реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды, включающую как технические проекты, так и внедрение современных технологий, проведение общественно значимых природоохранных акций.

Одно из ключевых направлений — модернизация производства. Ее цель — дальнейшее увеличение глубины переработки, максимально эффективное использование вторичных процессов для повышения выхода светлых нефтепродуктов.

Цель реконструкция биологических очистных сооружений — повышение эффективности очистки сточных вод. Параллельно ведется модернизация систем блокооборотного водоснабжения, что позволит повторно использовать воду для заводских нужд в максимально возможном объеме. Уже сегодня доля блокооборотной воды на СНПЗ составляет 94,5%. Всего за последние четыре года забор из природных водоемов нефтепереработчики сократили на 12%.

Еще одно важное направление работы по ресурсосбережению — комплекс мероприятий по снижению энергопотребления, в том числе с целью сокращению выбросов парниковых газов.

Кроме того, в рамках долгосрочной программы природоохранных мероприятий действующие заводские технологические установки практически полностью переведены с жидкого топлива на природный газ, что дало возможность снизить выбросы, а нефтяные резервуары оснащены герметичными понтонами, предотвращающими испарение углеводородов.

Все под контролем

Сызранский НПЗ осуществляет непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Исследования проводятся как в условиях аккредитованной экологической лаборатории, так и с помощью автоматизированных стационарных постов. Для оперативного контроля предназначены две мобильные лаборатории — по контролю воздуха и по контролю воды и почвы, способные выполнять замеры в любой части города.

На СНПЗ несколько лет успешно действует цифровая система мониторинга герметичности трубопроводов, позволяющая с высокой точностью установить место возможной разгерметизации и дать сигнал к прекращению перекачки нефтепродуктов.

Уже более десяти лет завод ведет работу по восполнению речных биоресурсов. В 2022 году реку пополнили около 83 тысяч мальков стерляди и сазана. В 2023 году запланирован выпуск около 100 тысяч мальков.

На СНПЗ внедряют систему «зеленый офис», в ее основе — безбумажный документооборот. Завод одним из первых в Сызрани организовал раздельный сбор отходов бумаги, пластика от других твердых коммунальных отходов. С начала года на переработку отправлено более 9 тонн макулатуры.

Сотрудники сызранского предприятия — активные волонтеры. В этом году, например, в рамках общегородского субботника они очистили около 30 тысяч кв. городской территории, с которой вывезли порядка 100 кубометров мусора. В День Волги заводчане привели в порядок береговую линию в районе станции Кашпир площадью 0,6 га.

Участвует коллектив и в других экологических инициативах. В апреле заводчане высадили четыре тысячи сеянцев сосны в лесах Сызранского района, всего же за последние три года они засадили 23 тысячами хвойников 9 гектаров Рачейского бора. Нынешней весной экодобровольцы СНПЗ посадили в городе сто рябинок, 200 саженцев кедра, ели и сибирской сосны. Реализация программы системного озеленения Самарской губернии будет продолжаться.

Проект по формированию экологической культуры у подрастающего поколения подразумевает проведение фестивалей, творческих конкурсов и открытых уроков в школах и детсадах.

Достижения АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» по созданию условий для безопасного производства, а также эффективность природоохранных мероприятий, которые проводит это дочернее общество НК «Роснефть», не остаются незамеченными. Завод неоднократно становился победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности». Также предприятие было отмечено общественной наградой движения #ЭкоРавновесие.