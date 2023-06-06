Екатеринбуржца обвиняют в хищении 30 млн рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

В прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в краже 30 млн рублей с банковского счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. «Ъ» сообщает, что, после утверждения обвинительного заключения, дело по ч.4 ст. 158 УК РФ направят на рассмотрение в суд Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, уралец и его сообщник, житель Белгородской области, находящийся в московском СИЗО, похитили более 30 млн руб. у двух «состоятельных граждан». Установлено, что обвиняемые приобрели поддельные паспорта на имя этих граждан, при помощи которых в офисах операторов сотовой связи перевыпустили SIM-карт, получив доступ к мобильным банкам потерпевших.

Среди потерпевших — бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь. У него, по версии следствия, украли 30,1 млн руб. Еще около 230 тыс. руб. обвиняемые похитили со счете жителя Канска, который также находится в СИЗО Красноярска по другому делу.

Напомним, Олег Митволь сейчас находится в красноярском СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источников «Ъ-Сибирь», уголовное преследование связано с делом о хищении около 950 млн руб., которые АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» получил на проектирование красноярского метро.

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