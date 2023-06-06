Посольство РФ назвало шпиономанией санкции США за «влияние в Молдавии»

Посольство РФ прокомментировало санкции США за «кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии» против семерых россиян и одной организации. Дипломаты считают это шпиономанией и попыткой Вашингтона внести разлад в отношения между РФ и странами СНГ.

«Налицо использование здешними властями излюбленного — но от этого не ставшего менее избитым — жанра "шпиономании". Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру. Отмечаем продолжающиеся попытки местных "стратегов" сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ»,— говорится в сообщении посольства в Telegram.

По мнению российских дипломатов, такие действия США вызывают отторжение у тех, кто пытается выстроить независимый внешнеполитический курс, «защищенный от вмешательства во внутренние дела».

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства. Они организуются партией «Шор». В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Леонид Уварчев