FT: Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Японии. По его мнению, альянсу нужно ограничить свою работу регионом Северной Атлантики. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Эмманюэль Макрон
Фото: Reuters
Господин Макрон считает, что Япония не является приоритетным направлением для НАТО, пишет FT. По словам источника газеты, он также опасается, что открытие офиса альянса в Токио может подорвать доверие Китая к Европе. Как пишет FT, Франция неохотно поддерживает инициативы, которые могут привести к росту напряженности между НАТО и Китаем.
FT отмечает, что все члены НАТО должны дать согласие на открытие офиса альянса в Токио, благодаря чему Франция может заблокировать это решение.
В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обсуждает с Японией открытие своего офиса в Токио. В конце мая премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что у Японии нет планов вступать в НАТО в качестве постоянного или ассоциированного члена. Он также говорил, что открытие офиса альянса еще обсуждается, решение пока не принято.
Подробнее — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».