FT: Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Японии. По его мнению, альянсу нужно ограничить свою работу регионом Северной Атлантики. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Господин Макрон считает, что Япония не является приоритетным направлением для НАТО, пишет FT. По словам источника газеты, он также опасается, что открытие офиса альянса в Токио может подорвать доверие Китая к Европе. Как пишет FT, Франция неохотно поддерживает инициативы, которые могут привести к росту напряженности между НАТО и Китаем.

FT отмечает, что все члены НАТО должны дать согласие на открытие офиса альянса в Токио, благодаря чему Франция может заблокировать это решение.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обсуждает с Японией открытие своего офиса в Токио. В конце мая премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что у Японии нет планов вступать в НАТО в качестве постоянного или ассоциированного члена. Он также говорил, что открытие офиса альянса еще обсуждается, решение пока не принято.

Подробнее — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Олеся Павленко