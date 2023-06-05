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Коммерсантъ FM
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Кулеба сообщил, что у Украины достаточно оружия для контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева достаточно оружия, чтобы приступить к контрнаступлению. По его словам, в дальнейшем оно приблизит Украину к членству в НАТО.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У Украины достаточно оружия для начала контрнаступления. Эта операция принесет Украине победу, которая ей необходима для вступления в НАТО»,— приводит Reuters слова господина Кулебы.

Глава украинского МИДа отказался отвечать на вопрос Reuters о сроках контрнаступления. Он указал, что главное «не когда начнется контрнаступление», а что «оно закончится победой Украины».

Минобороны России сообщило, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении. В ведомстве добавили, что украинским военным не удалось достичь целей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не подтвердил информацию о контрнаступлении. Позднее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о начале наступления ВСУ на некоторых направлениях. Однако, по ее словам, эпицентр боевых действий — в Бахмуте.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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