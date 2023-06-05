Сальдо сообщил о разведке ВСУ в дельте Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вооруженные силы Украины провели разведку в дельте Днепра. При этом он указал, что «активных действий» украинской армией предпринято не было, обстановка «под полным контролем» российских военных.
Владимир Сальдо
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Как сообщает командование группировки войск ''Днепр'', в минувшие сутки на херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр»,— написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
20 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что с сентября 2022 года Украина провела около 20 тренировок по форсированию Днепра в рамках предстоящего контрнаступления.
Незадолго до этого о тренировках сообщала газета The Washington Post. По данным источников газеты, целью может стать возвращение под контроль Украины всей территории Запорожской области и разрушение «сухопутного коридора» в Крым.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».