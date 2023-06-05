Сальдо сообщил о разведке ВСУ в дельте Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вооруженные силы Украины провели разведку в дельте Днепра. При этом он указал, что «активных действий» украинской армией предпринято не было, обстановка «под полным контролем» российских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как сообщает командование группировки войск ''Днепр'', в минувшие сутки на херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр»,— написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

20 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что с сентября 2022 года Украина провела около 20 тренировок по форсированию Днепра в рамках предстоящего контрнаступления.

Незадолго до этого о тренировках сообщала газета The Washington Post. По данным источников газеты, целью может стать возвращение под контроль Украины всей территории Запорожской области и разрушение «сухопутного коридора» в Крым.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».