Больше 100 л сидра изъяли полицейские в Ижевске после случаев отравления среди жителей

В столице Удмуртии полиция проводит рейды по выявлению мест продажи и хранения опасного пивного напитка «Мистер Сидр», после употребления которого двое местных жителей получили отравление. В настоящее время в двух магазинах города изъяли более 100 л этого алкоголя, сообщает «МВД Медиа».

Во все территориальные органы направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. Мероприятия продолжаются.

По данным, представленным ранее, в Самарской области, откуда предварительно и поступил в регионы опасный пивной напиток, полицейские остановили фуру. В нейбыли обнаружены коробки с пластиковыми кегами с алкогольным напитком под маркой «Мистер Сидр».

Напомним, сегодня, 5 июня, в Ижевске зарегистрировали случаи отравления у 20-летнего и 34-летней местных жителей. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии в токсикологическом отделении ГКБ №6. Прокуратура проводит проверку. По данным «Ъ-Волга», число пострадавших от отравления сидром в других регионах выросло до 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице.