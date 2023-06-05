Министр промышленности Удмуртии призвал предпринимателей срочно прекратить продажу сидра из-за случаев отравления

Предпринимателям Удмуртии рекомендовали срочно прекратить реализацию напитка «Мистер сидр» в точках оптово-розничной продажи и общепита. Причиной стали случаи отравлений алкоголем на территории нескольких регионов, рассказал в Telegram министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Еще раз прошу всех проявить ответственность в данном вопросе»,— подчеркнул господин Лашкарев.

Напомним, сегодня, 5 июня, в Ижевске зарегистрировали случаи отравления у 20-летнего и 34-летней местных жителей сидром. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии в токсикологическом отделении ГКБ №6. Учреждение готово к возможному поступлению новых пострадавших, а в наличии есть все лекарственные препараты. Прокуратура проводит проверку.

Отметим, что, согласно данным «Ъ-Волга», число пострадавших от отравления сидром выросло до 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице.