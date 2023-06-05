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Коммерсантъ FM
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Как разместились дети из Белгородской области в Крыму

Фоторепортаж

277 детей из Белгородской области приехали в санаторий «Бригантина "Белогорье"» в районе Евпатории, сообщили журналистам представители администрации Крыма. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области, а также школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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Прибытие первой группы детей из приграничных территорий Белгородской области на железнодорожный вокзал Евпатории

Прибытие первой группы детей из приграничных территорий Белгородской области на железнодорожный вокзал Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

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Прибытие первой группы детей из приграничных территорий Белгородской области на железнодорожный вокзал Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

В лагере, переданном Белгородской области несколько лет назад, оборудованы веревочный и ботанический парки, новые бассейн с морской водой и актовый зал. Для детей будут проводиться экскурсии по полуострову.

Ранее глава региона Сергей Аксенов отмечал, что на отдых и оздоровление в Крым приедут до 1 тыс. детей из Белгородской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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