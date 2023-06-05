Как разместились дети из Белгородской области в Крыму

277 детей из Белгородской области приехали в санаторий «Бригантина "Белогорье"» в районе Евпатории, сообщили журналистам представители администрации Крыма. По словам чиновников, это дети участников СВО из приграничных районов Белгородской области, а также школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В лагере, переданном Белгородской области несколько лет назад, оборудованы веревочный и ботанический парки, новые бассейн с морской водой и актовый зал. Для детей будут проводиться экскурсии по полуострову.

Ранее глава региона Сергей Аксенов отмечал, что на отдых и оздоровление в Крым приедут до 1 тыс. детей из Белгородской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь