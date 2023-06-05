Силуанов не верит в дефолт США из-за работы печатного станка

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что не ожидает дефолта США, так как страна печатает деньги. По его мнению, ситуация с госдолгом США — результат непродуманной экономической политики.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Силуанов пояснил, что «ситуация с раскручиванием истории с дефолтом» происходит практически каждый год. «Дефолт, наверное, вряд ли Америка может допустить, потому что она сама печатает деньги — и напечатает столько, сколько нужно. Вопрос в политическом регулировании: может ли увеличиваться дефицит и долг выше, чем определенные пределы»,— сказал он в интервью телеканалу CGTN (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов добавил, что в результате ключевые страны на мировом финансовом рынке «доигрались до того, что привели к росту инфляции во всем мире, напечатав деньги без меры».

Глава Минфина США заявляла о риске дефолта в начале лета, если Конгресс США не поднимет лимит госдолга. Переговоры между Белым домом и Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей в Конгрессе, длились несколько недель. Республиканцы настаивали на сокращении бюджетных расходов. 27 мая Белый дом и республиканцы достигли принципиальных соглашений по повышению лимита. 29 мая президент США Джо Байден объявил об окончательном соглашении по госдолгу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Занимать больше, тратить меньше».

Олеся Павленко