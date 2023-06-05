Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов не верит в дефолт США из-за работы печатного станка

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что не ожидает дефолта США, так как страна печатает деньги. По его мнению, ситуация с госдолгом США — результат непродуманной экономической политики.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Силуанов пояснил, что «ситуация с раскручиванием истории с дефолтом» происходит практически каждый год. «Дефолт, наверное, вряд ли Америка может допустить, потому что она сама печатает деньги — и напечатает столько, сколько нужно. Вопрос в политическом регулировании: может ли увеличиваться дефицит и долг выше, чем определенные пределы»,— сказал он в интервью телеканалу CGTN (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов добавил, что в результате ключевые страны на мировом финансовом рынке «доигрались до того, что привели к росту инфляции во всем мире, напечатав деньги без меры».

Глава Минфина США заявляла о риске дефолта в начале лета, если Конгресс США не поднимет лимит госдолга. Переговоры между Белым домом и Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей в Конгрессе, длились несколько недель. Республиканцы настаивали на сокращении бюджетных расходов. 27 мая Белый дом и республиканцы достигли принципиальных соглашений по повышению лимита. 29 мая президент США Джо Байден объявил об окончательном соглашении по госдолгу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Занимать больше, тратить меньше».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...