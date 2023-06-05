Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до девяти

В Ульяновской области умер еще один отравившийся сидром, и общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении СКР. Еще известно о двух случаях смерти в Новокуйбышевске в Самарской области, также два человека отравились в Удмуртии, они госпитализированы.

В самарском Роспотребнадзоре подтвердили, что местные жители отравились тем же сидром. Полиция начала масштабную проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции в регионе.

«Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта. Оперативными сотрудниками устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу»,— говорится на сайте МВД.

В Удмуртии женщина и юноша находятся в критическом состоянии из-за отравления, сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук. «20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии»,— написала она в Telegram.

Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли «Мистер Сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива». В СКР уточнили, что задержанный в рамках дела мужчина — 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. По версии следствия, мужчина производил сидр в поселке Винтай Красноглинского района, после чего поставлял его в торговые точки Самарской и Ульяновской областей.

Лаура Кеффер