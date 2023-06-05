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Стало известно о погибшем от некачественного алкоголя в Камышлинском районе

В Камышлинском районе после употребления некачественного алкоголя скончался житель села Чувашский Байтуган 1976 года рождения. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента, по факту смерти мужчины проводится проверка.

По данным местных жителей и общественников, в селе Чувашский Байтуган уже несколько лет существует незаконная торговая точка, распространяющая контрафактный алкоголь на разлив. Владельца бизнеса неоднократно штрафовали за несанкционированную торговлю, однако реализация спиртного продолжается до настоящего времени.

В понедельник стало известно о двух жертвах отравления некачественным алкоголем в Новокуйбышевске. СК РФ возбудил уголовное дело. Массовое отправление алкоголем произошло и в Димитровграде. Следователи города также возбудили уголовное дело. Сначала сообщалось о шести жертвах, позже их количество увеличилось до восьми. Всего же контрафактом отравились 14 человек.

По предварительной информации, напиток производил и продавал предприниматель из Самары. Он задержан.

Евгений Чернов

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