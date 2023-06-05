Задержан подозреваемый по делу о массовом отравлении алкоголем в Димитровграде

Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Речь идет об индивидуальном предпринимателе из Самарской области, который, по версии следствия, отвечал за производство и продажу спиртного. Уголовное дело было возбуждено после гибели шести человек от отравления алкоголем.

Прокуратура начала проверку. Позже стало известно о восьми летальных исходах в результате употребления алкоголя.

Общее же число отравившихся составило 14 человек. Чиновники призвали жителей не покупать и не употреблять разливное спиртное.

Георгий Портнов