Число отравившихся алкоголем в Димитровграде выросло до 14 человек

В настоящее время в Димитровграде зафиксировано 14 случаев отравления алкоголем, из них восемь – летальных. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

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Установлено, что потерпевшие пили напиток «Мистер Сидр». Он производился в Самарской области и реализовывался через сетевые магазины «Территория пива», сообщает ведомство.

До этого сообщалось о шести случаях смертельного отравления алкоголем в Ульяновской области. Было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура начала проверку. Чиновники призвали не покупать и не употреблять напиток.

Ранее стало известно о планах властей Ульяновской области усилить борьбу с контрафактной алкогольной продукцией, поскольку с новой системой перераспределения поступлений от акцизов региональный бюджет теряет дополнительные доходы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Водку поворачивают направо».

Георгий Портнов