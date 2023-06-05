В Димитровграде возбуждено уголовное дело об отравлении шести жителей спиртным

Возбуждено уголовное дело после гибели шести жителей Димитровграда от отравления спиртным. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«По данным следствия, в период с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались»,— говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ранее потерпевшие употребляли спиртной напиток, который приобрели в местных магазинах. Жидкость поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. На предприятии проводятся следственные действия.

Ранее стало известно о планах властей Ульяновской области усилить борьбу с контрафактной алкогольной продукцией, поскольку с новой системой перераспределения поступлений от акцизов региональный бюджет теряет дополнительные доходы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Водку поворачивают направо».

Георгий Портнов