В Димитровграде возбуждено уголовное дело об отравлении шести жителей спиртным

Возбуждено уголовное дело после гибели шести жителей Димитровграда от отравления спиртным. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
«По данным следствия, в период с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались»,— говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что ранее потерпевшие употребляли спиртной напиток, который приобрели в местных магазинах. Жидкость поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. На предприятии проводятся следственные действия.
Ранее стало известно о планах властей Ульяновской области усилить борьбу с контрафактной алкогольной продукцией, поскольку с новой системой перераспределения поступлений от акцизов региональный бюджет теряет дополнительные доходы.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Водку поворачивают направо».