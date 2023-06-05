Объявленный в розыск свердловский депутат вступил в ЧВК «Вагнер»

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный за избиение двух человек и объявленный в розыск, вступил в ЧВК «Вагнер», пишет ЕАН со ссылкой на его окружение. По данным издания, депутат отправил в зону специальной военной операции.

Напомним, на прошлой неделе Илья Чиж был приговорен к двум годам колонии общего режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, в апреле прошлого года, депутат избил битой двух молодых людей, один из которых сымитировал, что на его ногу наехала машина Ильи Чижа.

Депутат признал вину в полном объеме, но на оглашение приговора не явился, из-за чего его объявили в розыск.

Ранее на СВО в рамках частичной мобилизации был отправлен бывший глава министерства госимущества Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, находящегося под следствием по обвинению в коррупции. В марте призывная комиссия приняла решение о его демобилизации. В зоне спецоперации также находится председатель свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. на Донбассе он выполняет функции руководителя мобильной общественной приемной.

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