Призывная комиссия отменила решение о демобилизации экс-главы МУГИСО Алексея Пьянков

Призывная комиссия отменила решение о возвращении из зоны специальной военной операции (СВО) бывшего главы министерства госимущества Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, находящегося под следствием по обвинению в коррупции. Об этом сообщил портал 66.ru со ссылкой на адвоката Николая Каргаполова.

В ноябре 2022 года стало известно, что Алексея Пьянкова мобилизовали. Однако потом следователь направил представление призывной комиссии по мобилизации и военному комиссару с просьбой отменить решение о призыве Пьянкова, ссылаясь на закон о воинской службе. Призывная комиссия согласилась с позицией следствия и отменила мобилизацию бывшего главы МУГИСО.

Напомним, уголовное дело о взяточничестве в отношении руководства МУГИСО было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, с июня 2012 года по сентябрь 2013 года Алексей Пьянков создал для получения «материального обогащения» организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых. Алексею Пьянкову инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взяточничество (ст. 290 УК РФ).

Подробнее о деле Алексея Пьянкова — в материале «Бывшему министру пересчитали взятки».

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Диана Сунагатуллина