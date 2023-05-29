Суд до сентября отпустил на спецоперацию обвиняемого в коррупции главного свердловского десантника Тетерина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вновь перенес рассмотрение уголовного дела председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, для отправки его на спецоперацию, рассказали «Ъ-Урал» в суде. Следующее заседание состоится 25 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, на Донбассе Евгений Тетерин выполняет функции руководителя мобильной общественной приемной. В декабре прошло года суд отпускал его в зону СВО на три месяца. Тогда ходатайство с просьбой отпустить Евгения Тетерина в зону спецоперации поступало от уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Уголовное дело в отношении главы уральского Союза десантников возбудили в ноябре прошлого года. По предъявленным обвинениям ему грозит до 12 лет лишения свободы. В декабре 2022 года Евгений Тетерин не смог явиться на предварительное слушание, потому что уехал на спецоперацию.

Диана Сунагатуллина

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